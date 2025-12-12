В ночь на 12 декабря (с 18:00 11 декабря) Россия осуществила очередную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 декабря: что известно

По данным защитников неба, в воздушном пространстве Украины было зафиксировано и сопровождено 80 средств воздушного нападения, в частности ударные дроны Shahed, Гербера и другие БпЛА самолетного типа.

Запуски осуществлялись из направлений:

Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (Россия);

Гвардейское и мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

По предварительной информации, около 50 аппаратов составляли Shahed.

Основной удар пришелся на южные и восточные регионы Украины, также под угрозой оказались прифронтовые территории.

Силы обороны отражали атаку с участием авиации, подразделений зенитных ракетных войск, систем радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и беспилотных комплексов.

По состоянию на 09:00 Воздушные силы сообщили, что сбито или подавлено 64 вражеских дрона типов Shahed, Гербера и других моделей.

Удары отражались сразу в нескольких операционных зонах — на Севере, Юге и Востоке Украины.

При этом подтверждено попадание 12 ударных БпЛА в восьми разных локациях и падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

Пожарно-спасательные и коммунальные службы работают на местах поражений, продолжается оценка ущерба инфраструктуре.

В ряде регионов зафиксированы перебои с электроснабжением и локальные повреждения объектов жизнеобеспечения.

В частности, в ночь на 12 декабря враг атаковал Одессу. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.

В Воздушных силах предупреждают, что атака на Украину продолжается – в небе остаются несколько вражеских беспилотников.

Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 388-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

