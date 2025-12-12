Россияне нанесли удар дронами по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети
- Россияне нанесли удар по спортивному залу детской школы Барса в Шостке во время тренировки детей.
- Министр молодежи и спорта Матвей Бедный назвал атаку сознательным террористическим ударом.
Удар россиян по детской спортивной школе Барса в Шостке является сознательным террористическим ударом по объекту, где находились дети.
Это произошло на фоне того, что “отдельные международные спортивные организации допускают российских юниоров к соревнованиям”.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Атака на спортивную школу в Шостке – сознательный террористический удар
По словам министра, сегодня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Шостка.
Под ударом оказался спортивный зал детской спортивной школы Барса, в котором в тот момент проходила тренировка детей по прыжкам на акробатической дорожке.
— Это был сознательный террористический удар по объекту, где находились дети. К счастью, детей и тренеров оперативно эвакуировали, — сообщил Бедный в пятницу, 12 декабря.
Министр уточнил, что по предварительной информации раненых нет.
Бедный подчеркнул, что эта атака произошла в то время, когда “отдельные международные спортивные организации допускают российских юниоров к соревнованиям”.
— Уверен, что прикрывать российские убийства вымышленной нейтральностью — это потакать российским преступлениям, — отметил он.
По информации министра, с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или уничтожили более 800 объектов спортивной инфраструктуры.
Под вражеские удары попали более 20 баз олимпийской подготовки, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.
Удар по спортивной школе в Шостке
Сегодня оккупанты нанесли удар по спортивной школе Барса в Шостке с помощью ударных беспилотников, в то время как там проходила детская тренировка.
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, россияне нанесли прицельный удар по месту, где в тот момент находились дети.
Детей и тренеров эвакуировали в безопасное место. Никто не пострадал.
Григоров уточнил, что враг использовал для удара два беспилотника.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на юношеском уровне.