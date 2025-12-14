В Херсоне дрон ударил по территории больницы, есть раненые
- Территорию херсонской больницы утром враг атаковал дроном - ранены два человека.
- В городе значительные перебои с водоснабжением из-за очередной атаки по критической инфраструктуре.
Сегодня, 14 декабря, около 08:00 российские оккупанты ударили дроном по территории больницы в Херсоне.
Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.
Атака на больницу в Херсоне 14 декабря
В результате атаки ранения получили 58-летняя медсестра и мужчина 62 лет. У них – минно-взрывные травмы и резаные раны лица. Пострадавшие госпитализированы.
Позже руководитель Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил, что российские захватчики снова обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. Повреждена система централизованного водоснабжения, именно поэтому наблюдаются перебои с водоснабжением даже по графику.
— Херсонская МВА, энергетики и специалисты водоканала прилагают максимальные усилия для восстановления стабильной работы водоснабжения. Также продолжаются восстановительные работы на электросетях, — рассказал Ярослав Шанько.
Сообщается, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Херсонской общины: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое.
Взрывами повреждены частные и многоэтажные дома, контактная сеть, автобус. По меньшей мере два человека получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.