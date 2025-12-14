Сегодня, 14 декабря, около 08:00 российские оккупанты ударили дроном по территории больницы в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.

Атака на больницу в Херсоне 14 декабря

В результате атаки ранения получили 58-летняя медсестра и мужчина 62 лет. У них – минно-взрывные травмы и резаные раны лица. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас смотрят

Позже руководитель Херсонской МВА Ярослав Шанько сообщил, что российские захватчики снова обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. Повреждена система централизованного водоснабжения, именно поэтому наблюдаются перебои с водоснабжением даже по графику.

— Херсонская МВА, энергетики и специалисты водоканала прилагают максимальные усилия для восстановления стабильной работы водоснабжения. Также продолжаются восстановительные работы на электросетях, — рассказал Ярослав Шанько.

Сообщается, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Херсонской общины: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое.

Взрывами повреждены частные и многоэтажные дома, контактная сеть, автобус. По меньшей мере два человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.