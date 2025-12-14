Ориентировочно в полдень 14 декабря во всем Николаеве не будет света.

Об этом предупредил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Отключение света в Николаеве 14 декабря: что известно

Отключение света в Николаеве 14 декабря произойдет ориентировочно в 11:52.

Сейчас смотрят

В это время во всем городе не будет света.

По словам Виталия Кима, отключение электроэнергии продлится 30-60 минут.

Такие меры необходимы для ликвидации последствий вчерашних российских обстрелов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.