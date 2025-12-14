Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Во всем Николаеве почти на час отключат свет: что говорят в ОВА
Ориентировочно в полдень 14 декабря во всем Николаеве не будет света.
Об этом предупредил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Отключение света в Николаеве 14 декабря: что известно
Отключение света в Николаеве 14 декабря произойдет ориентировочно в 11:52.
В это время во всем городе не будет света.
По словам Виталия Кима, отключение электроэнергии продлится 30-60 минут.
Такие меры необходимы для ликвидации последствий вчерашних российских обстрелов.
