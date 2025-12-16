В Киеве в Святошинском районе местные жители услышали звуки стрельбы. В полиции Киева заявили, что на Новобеличах задержали нарушителя.

Стрельба на Новобеличах в Киеве

Как заявили в Полиции Киева, на территории жилого массива Новобеличи в Киеве правоохранители разыскали нарушителя.

По данным полицейских, мужчина во время задержания оказал сопротивление и применил к правоохранителям газ раздражающего действия.

Отмечается, что сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы прекратить якобы противоправные действия.

Как уточнили в полиции, нарушитель задержан, поэтому теперь рассматривается вопрос о дальнейшей правовой квалификации.

9 декабря произошла смертельная стрельба в Одессе на Фонтанской дороге, в результате которой мужчина погиб от огнестрельных ранений.

10 декабря сообщалось, что в результате стрельбы в Сумах, устроенной мужчиной, выстрелившем из окна из охотничьего ружья, четверо подростков получили телесные повреждения.

