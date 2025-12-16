В Киеве на Новобеличах произошла стрельба: что заявили в полиции
- В Святошинском районе Киева местные жители услышали звуки стрельбы во время задержания нарушителя.
- Как заявили в полиции, мужчина сопротивлялся и применил против правоохранителей газ раздражающего действия.
В Киеве в Святошинском районе местные жители услышали звуки стрельбы. В полиции Киева заявили, что на Новобеличах задержали нарушителя.
Стрельба на Новобеличах в Киеве
Как заявили в Полиции Киева, на территории жилого массива Новобеличи в Киеве правоохранители разыскали нарушителя.
По данным полицейских, мужчина во время задержания оказал сопротивление и применил к правоохранителям газ раздражающего действия.
Отмечается, что сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы прекратить якобы противоправные действия.
Как уточнили в полиции, нарушитель задержан, поэтому теперь рассматривается вопрос о дальнейшей правовой квалификации.
