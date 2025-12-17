В Дружковке Донецкой области российские войска с помощью FPV-дрона атаковали машину спасателей ГСЧС, которые ехали на вызов.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Атака на спасателей в Дружковке

В результате попадания вражеского дрона в автоцистерну ранения получили четверо сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Раненые были эвакуированы в больницу.

В результате атаки также поврежден пожарный автомобиль.

— Россияне целенаправленно бьют по чрезвычайникам, которые ежедневно спасают жизни мирного населения и ликвидируют последствия обстрелов. Такие действия являются очередным свидетельством того, что агрессор не останавливается ни перед чем и сознательно нарушает нормы международного гуманитарного права, — подчеркнули в ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

Источник : ГСЧС

