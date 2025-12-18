ДТЭК показал, как выглядит подстанция в Арцизе Одесской области после массированных ударов России.

Соответствующее видео опубликовано на странице ДТЭК в Telegram.

Арциз в Одесской области после ударов РФ

— Арциз, вся Украина сейчас с вами. Знаем, как непросто в эти дни без света. Делаем все возможное, чтобы вернуть электричество в ваши дома, — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном ДТЭК, видно пожарище на месте подстанции. Административное здание полностью уничтожено.

Сейчас смотрят

Напомним, что ранее городской глава Сергей Парпуланский предупредил, что из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры город может оставаться без электроэнергии до недели.

Подключение в ближайшее время маловероятно, хотя ситуация немного лучше для окрестных сел Арцизской общины и военного городка.

— Вижу некоторые комментарии о скором восстановлении света. По данным энергетиков, ожидать подключения в ближайшее время и даже в течение недели не стоит, — отметил Парпуланский на своей странице в Facebook.

Критическая инфраструктура стала целью врага также во время ночной атаки 13 ноября.

Вражеские беспилотники повредили подстанцию, административное помещение и ремонтные цеха.

Люди во время атаки не пострадали.

Фото: ДТЭК

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.