В ночь на 18 декабря враг атаковал Вознесенск Николаевской области.

Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и городской глава Вознесенска Евгений Величко.

Атака на Вознесенск 18 декабря: что известно

В результате ночной атаки на Вознесенск произошел удар по энергетической инфраструктуре города.

По словам мэра, из-за повреждений в энергосистеме вынужденно отключено водоснабжение в третьем микрорайоне в связи с остановкой очистных сооружений.

Как позже отметил Виталий Ким, по состоянию на утро большинство потребителей обеспечены электроэнергией, энергетики продолжают работы по восстановлению.

В результате вражеской атаки на Вознесенск 18 декабря люди не пострадали.

Атаки на другие районы Николаевской области

Кроме Вознесенского района, в течение прошедших суток под ударом оккупантов оказался и Николаев и район.

В результате атаки ударным дроном повреждены окна двух многоквартирных домов, автобус, легковой автомобиль и газовая сеть.

В целом Николаевский район враг атаковал пять раз FPV-дронами — под удар попали Галициновская и Куцурубская общины.

Последняя подверглась еще и артиллерийскому удару. Там в селе Лиманы поврежден частный дом.

Во всех случаях люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

