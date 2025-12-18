Атака на Вознесенск: повреждена энергетика, без воды один из микрорайонов города
В ночь на 18 декабря враг атаковал Вознесенск Николаевской области.
Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и городской глава Вознесенска Евгений Величко.
Атака на Вознесенск 18 декабря: что известно
В результате ночной атаки на Вознесенск произошел удар по энергетической инфраструктуре города.
По словам мэра, из-за повреждений в энергосистеме вынужденно отключено водоснабжение в третьем микрорайоне в связи с остановкой очистных сооружений.
Как позже отметил Виталий Ким, по состоянию на утро большинство потребителей обеспечены электроэнергией, энергетики продолжают работы по восстановлению.
В результате вражеской атаки на Вознесенск 18 декабря люди не пострадали.
Атаки на другие районы Николаевской области
Кроме Вознесенского района, в течение прошедших суток под ударом оккупантов оказался и Николаев и район.
В результате атаки ударным дроном повреждены окна двух многоквартирных домов, автобус, легковой автомобиль и газовая сеть.
В целом Николаевский район враг атаковал пять раз FPV-дронами — под удар попали Галициновская и Куцурубская общины.
Последняя подверглась еще и артиллерийскому удару. Там в селе Лиманы поврежден частный дом.
Во всех случаях люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.