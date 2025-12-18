Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
В Одесской области дрон ударил в автомобиль с семьей: перекрыто движение на трассе Одесса — Рени
Главное
- В селе Маяки Одесской области российский беспилотник попал в автомобиль на мосту.
- В результате удара погибла женщина, а трое ее детей получили ранения.
- Часть трассы Одесса-Рени в селе Маяки пришлось временно перекрыть.
Сегодня, 18 декабря, в Одесском районе российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который ехал по мосту.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА
Удар дрона по автомобилю в Одесской области
На момент атаки дрона в машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи. Ее трое детей госпитализированы с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.
Сейчас смотрят
— Это еще одно циничное военное преступление России — удар по мирным людям, — заявил Олег Кипер.
Он также просит водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки. Россияне уже трижды атаковали этот участок.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.