Сегодня, 18 декабря, в Одесском районе российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который ехал по мосту.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА

Удар дрона по автомобилю в Одесской области

На момент атаки дрона в машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи. Ее трое детей госпитализированы с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.

— Это еще одно циничное военное преступление России — удар по мирным людям, — заявил Олег Кипер.

Он также просит водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки. Россияне уже трижды атаковали этот участок.

