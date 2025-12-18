Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 82 беспилотника.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 17 декабря и продолжается до сих пор.

Российские оккупанты запустили 82 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов российских Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска.

Около 50 из них составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 18 декабря сбили/подавили 63 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на восьми локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

