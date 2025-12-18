Взрывы в Запорожье: поврежден дом во время угрозы ударов КАБами
Взрывы в Запорожье прогремели утром 18 декабря.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 18 декабря: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, глава ОГА сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по Запорожской области.
Позже Иван Федоров написал, что в результате утренней атаки на областной центр поврежден девятиэтажный жилой дом и гаражный кооператив.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрывов в Запорожье сегодня утром, 18 декабря.
На месте атаки работают соответствующие службы.
Напомним, что накануне 17 декабря нанес три удара по Запорожью.
Взрывами повреждены многоэтажка, жилой дом и учебное заведение. На местах ударов возникли пожары.
По данным ОВА, во время этой атаки на Запорожье пострадали 32 человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.