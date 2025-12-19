Атака на Запорожье: повреждены дома и гаражи, есть пострадавшие
В четверг, 19 декабря, российские войска атаковали Запорожье КАБами.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 19 декабря: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Федоров предупреждал жителей региона об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по Запорожской области и областному центру.
Впоследствии враг нанес по Запорожью два удара.
В результате атаки на Запорожье 19 декабря поврежден жилой дом, на месте возник пожар.
Также разрушениям подверглись частные дома и гаражи. Там выбиты окна и двери, изуродованы фасады и кровли. Зафиксировано несколько возгораний.
По обновленным данным, в результате вражеского удара ранения получили женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина.
Кроме того, у одной женщины зафиксировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На местах ударов работают все экстренные службы. Информация о последствиях атаки на Запорожье уточняется.
Фото: Запорожская ОГА