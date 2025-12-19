В четверг, 19 декабря, российские войска атаковали Запорожье КАБами.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 19 декабря: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Федоров предупреждал жителей региона об угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по Запорожской области и областному центру.

Впоследствии враг нанес по Запорожью два удара.

В результате атаки на Запорожье 19 декабря поврежден жилой дом, на месте возник пожар.

Также разрушениям подверглись частные дома и гаражи. Там выбиты окна и двери, изуродованы фасады и кровли. Зафиксировано несколько возгораний.

По обновленным данным, в результате вражеского удара ранения получили женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет, а также 68-летний мужчина.

Кроме того, у одной женщины зафиксировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах ударов работают все экстренные службы. Информация о последствиях атаки на Запорожье уточняется.

Фото: Запорожская ОГА

