РФ ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одессы: 7 человек погибли, 15 пострадали
- РФ атаковала баллистикой портовую инфраструктуру города Одесса.
- Предварительно погибли 7 человек, около 15 были ранены.
- Также известно о возгорании грузовых автомобилей на парковке.
Россия нанесла удары по Одесщине, в результате чего погибли 7 человек.
Атака на Одессу 19 декабря: что известно
Поздно вечером РФ атаковала баллистикой портовую инфраструктуру города Одесса, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Предварительно погибли 7 человек. Около 15 человек получили ранения, им предоставляется вся необходимая помощь. Кулеба выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Повреждены грузовые автомобили и техника.
— Мир должен соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на страну-агрессора, — подчеркнул он.
Со своей стороны начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о возгорании грузовых автомобилей на парковке.
— Мир должен соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на страну-агрессора, — отметил Алексей Кулеба.
Напомним, что в ночь на 19 декабря враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате был поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого удара город частично остался без воды, света и тепла, также сообщалось, что пострадала женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 395-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.