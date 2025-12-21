Ночью 21 декабря Россия атаковала объект гражданской инфраструктуры в Ровенской области.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровенскую область 21 декабря: что известно

Во время вражеской атаки на объект гражданской инфраструктуры один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь он получил на месте.

К счастью, на объекте возгорания нет.

На месте происшествия работают представители Сил обороны, а также экстренные службы.

Напомним, что в последние дни россияне активно атакуют Одесскую область, в частности портовую инфраструктуру.

Утром 20 декабря оккупанты нанесли удар по инфраструктуре порта Южный. К сожалению, есть попадания в резервуары.

19 декабря вечером РФ атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одесского района. К сожалению, погибли восемь человек, еще 27 получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

Ночью 19 декабря враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Взрывами повреждены объект критической инфраструктуры и дома одесситов.

Часть одного из густонаселенных районов Одессы осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

