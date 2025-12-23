Дрон атаковал энергообъект в Чернигове, часть города без света
Вечером 23 декабря российский ударный беспилотник атаковал Чернигов — поврежден важный энергетический объект.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Чернигова.
Обновлено в 20:44
Атака дрона на Чернигов 23 декабря: что известно
— Зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территории города. Под атакой объект критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.
В то же время в компании Черниговоблэнерго сообщили, что в результате атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть Чернигова.
Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.
По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, на месте происшествия возник пожар. К счастью, люди не пострадали. В 20:26 он сообщил, что россияне снова атаковали критический объект инфраструктуры.
В 20:44 стало известно, что российский дрон попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате атаки возник пожар, в доме выбило окна. Информация о пострадавших уточняется.
На месте вражеской атаки работают экстренные службы, людей эвакуируют.
Со вчерашнего вечера и сегодняшнего утра Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, применив 673 средства воздушного нападения. Враг выпустил 635 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера, а также 38 ракет воздушного и наземного базирования.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
