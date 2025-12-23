Вечером 23 декабря российский ударный беспилотник атаковал Чернигов — поврежден важный энергетический объект.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Чернигова.

Обновлено в 20:44

Атака дрона на Чернигов 23 декабря: что известно

— Зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территории города. Под атакой объект критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В то же время в компании Черниговоблэнерго сообщили, что в результате атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть Чернигова.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы.

По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, на месте происшествия возник пожар. К счастью, люди не пострадали. В 20:26 он сообщил, что россияне снова атаковали критический объект инфраструктуры.

В 20:44 стало известно, что российский дрон попал в 9-й этаж многоэтажного дома. В результате атаки возник пожар, в доме выбило окна. Информация о пострадавших уточняется.

На месте вражеской атаки работают экстренные службы, людей эвакуируют.

Со вчерашнего вечера и сегодняшнего утра Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, применив 673 средства воздушного нападения. Враг выпустил 635 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера, а также 38 ракет воздушного и наземного базирования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

