В Черкассах прогремел взрыв — сообщалось об угрозе атаки БпЛА.

Взрыв в Черкассах 23 декабря 2025 года

Днем в Черкассах прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с юга в направлении Черкасс летит беспилотный летательный аппарат.

По словам местных жителей, взрыв прозвучал практически одновременно с сиреной.

В соцсетях также пишут, что Черкассы, вероятно, подверглись атаке реактивного БпЛА со скоростью 300 км/час.

Напомним, сегодня днем ​​ наши силы обороны сбили в небе над Звенигородщиной еще один российский БпЛА. Пострадавших нет, при этом зафиксированы последствия от падения обломков и взрывных волн.

По предварительным данным, повреждены восемь домов.

Также известно, что в ночь на 23 декабря в Черкасской области были ликвидированы 8 российских ракет и 13 БпЛА. Звонков в экстренные службы относительно пострадавших не поступало.

На Уманщине обломками повреждено несколько жилых домов. На другой локации – крыша коммерческого здания частного предприятия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

