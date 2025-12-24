В ночь на 24 декабря (с 19:00 23 декабря) Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине, применив 116 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 декабря: что известно

Пуски БпЛА осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 90 дронов составляли Шахеды.

Значительное количество ударных беспилотников противник направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 60 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 48 ударных дронов на 19 локациях.

В ночь на 24 декабря враг атаковал Запорожье корректируемыми авиабомбами.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, оккупанты нанесли три удара по городу.

В результате атаки повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек — в домах выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. Также повреждены гаражи и припаркованные рядом автомобили, на месте одного из ударов возник пожар.

На данный момент известно о четырех пострадавших.

В Воздушных силах подчеркнули, что враг продолжает атаки беспилотниками, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

