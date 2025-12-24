Полиция Киева сообщила детали произошедшего на улице Каунасской инцидента во время задержания мужчины.

Задержание мужчины в Киеве

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором видно, как полицейские бьют огнетушителем по легковому автомобилю и применяют силу к водителю.

Как отмечают правоохранители, во время несения службы патрульные остановили автомобиль Mitsubishi для проверки.

В этот момент водитель неожиданно начал движение в сторону полицейского, создав угрозу работнику полиции.

После этого началось преследование. Автомобиль правонарушителя впоследствии обнаружили на одной из улиц Днепровского района столицы.

Водитель не реагировал на законные требования полицейских, закрылся в салоне и отказался выходить из транспортного средства.

В связи с этим правоохранители были вынуждены принудительно открыть дверь автомобиля, после чего мужчину задержали.

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство по статье 342 УК (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину совершившего разбойное нападение на аптеку.

Мужчина в маске, угрожая фармацевту пистолетом, потребовал отдать деньги из кассы.

