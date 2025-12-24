В Москве на улице Елецкой ликвидировали двух сотрудников российского Министерства внутренних дел, которые участвовали в войне против Украины и причастны к пыткам украинских военнопленных.

Ликвидация сотрудников МВД РФ, пытавших украинцев

Как сообщили Интерфакс-Украина источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, двух сотрудников российского МВД ликвидировали в ночь на 24 декабря.

По словам собеседника, около часа ночи местный житель, который хотел выразить несогласие с агрессивной политикой Москвы, ликвидировал двух представителей силового ведомства России.

Сейчас смотрят

По данным источника, мужчина подошел к полицейскому автомобилю, который стоял недалеко от отделения, а затем бросил в окно транспортного средства взрывной пакет, в результате чего прогремел взрыв.

Как утверждает собеседник в ГУР Минобороны, двое российских полицейских погибли на месте, а еще двоих госпитализировали с тяжелыми травмами.

По информации источников военной разведки, ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационных войск.

Собеседник в Главном управлении разведки объяснил, что есть доказательства причастности сотрудников российского МВД к пыткам украинских военнопленных, которые оккупанты систематически осуществляют вопреки Женевским конвенциям, правилам и обычаям войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.