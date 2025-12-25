Сегодня, 25 декабря, российские военные массированно обстреляли Херсон — ударили по центру города.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрел Херсона 25 декабря: что известно

В середине дня российские оккупанты нанесли удар по рынку в Херсоне, где люди готовились к празднику. В результате многочисленных прилетов разрушены торговые точки, рассказал Александр Прокудин.

В результате вражеского удара погиб 47-летний работник рынка, который в тот момент находился на рабочем месте.

