Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне атаковали рынок в Херсоне: разрушены торговые точки, есть погибший
Сегодня, 25 декабря, российские военные массированно обстреляли Херсон — ударили по центру города.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсона 25 декабря: что известно
В середине дня российские оккупанты нанесли удар по рынку в Херсоне, где люди готовились к празднику. В результате многочисленных прилетов разрушены торговые точки, рассказал Александр Прокудин.
В результате вражеского удара погиб 47-летний работник рынка, который в тот момент находился на рабочем месте.
