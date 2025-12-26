Киллер ФСБ пытался убить офицера ГУР в Киеве – СБУ
В Киеве разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который готовил убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины в центральной части столицы.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Покушение на офицера ГУР: что известно
По результатам многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задержали киллера непосредственно во время подготовки к убийству — в момент, когда он достал пистолет и прицелился в военнослужащего ГУР МО Украины в одном из столичных заведений.
Следствие установило, что покушение организовал 28-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, которого завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка.
После вербовки злоумышленник прибыл в Украину под видом туриста.
Сначала он находился в Первомайске Николаевской области, где приобрел несколько мобильных телефонов и SIM-карт для конспиративной связи с кураторами ФСБ.
Впоследствии агент переехал в Киев, где получил фото потенциальной жертвы, маршруты ее передвижения и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами.
За выполнение заказного убийства ему пообещали $50 тыс. и содействие в легализации в одной из стран Европейского Союза.
Во время задержания у киллера изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и мобильный телефон с доказательствами контактов с ФСБ РФ.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство;
- ч. 1 ст. 111-2 — пособничество государству-агрессору;
- ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.