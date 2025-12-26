В Киеве разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который готовил убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины в центральной части столицы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Покушение на офицера ГУР: что известно

По результатам многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задержали киллера непосредственно во время подготовки к убийству — в момент, когда он достал пистолет и прицелился в военнослужащего ГУР МО Украины в одном из столичных заведений.

Сейчас смотрят

Следствие установило, что покушение организовал 28-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, которого завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка.

После вербовки злоумышленник прибыл в Украину под видом туриста.

Сначала он находился в Первомайске Николаевской области, где приобрел несколько мобильных телефонов и SIM-карт для конспиративной связи с кураторами ФСБ.

Впоследствии агент переехал в Киев, где получил фото потенциальной жертвы, маршруты ее передвижения и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами.

За выполнение заказного убийства ему пообещали $50 тыс. и содействие в легализации в одной из стран Европейского Союза.

Во время задержания у киллера изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и мобильный телефон с доказательствами контактов с ФСБ РФ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство;

ч. 1 ст. 111-2 — пособничество государству-агрессору;

ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.