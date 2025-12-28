Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 48 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину продолжалась с 18:00 27 декабря.

Армия РФ применила 48 ударных дронов типа Shahed, Гербера и БпЛА других типов из районов российских Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Около 30 из примененных врагом беспилотников составляли Шахеды.

Зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 28 декабря сбили/подавили 30 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 БпЛА на девяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

