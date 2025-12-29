В ночь на 29 декабря (с 21:00 28 декабря) российские войска атаковали территорию Украины 25 ударными беспилотниками.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Армия РФ применила 25 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов из направлений Орла, Миллерово (РФ), Гвардейского (ОТО АР Крыма) и Донецка (ОТО).

Около 15 из примененных врагом беспилотников составляли Шахеды.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 29 декабря противовоздушной обороной сбито и подавлено 21 вражеский БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание четырех ударных беспилотников на двух локациях.

В Воздушных силах отмечают, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины находятся еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

