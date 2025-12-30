В ночь на 30 декабря (с 18:00 29 декабря) Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 декабря: что известно

Противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с территории временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ, а также 60 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Пуски дронов осуществлялись из направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское и мыс Чауда (ВОТ АР Крым).

Около 40 беспилотников составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 30 декабря противовоздушной обороной сбита или подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и восьми ударных беспилотников на пяти локациях.

Напомним, что утром 30 декабря прогремели взрывы в Запорожье.

Перед этим в области сообщали об угрозе применения корректируемых авиабомб (КАБ).

В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, возник пожар. Взрывной волной также повреждены два многоэтажных и четыре частных дома.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина, получившая осколочное ранение.

В Воздушных силах подчеркнули, что враг продолжает воздушные атаки, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

