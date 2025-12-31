Во время атаки вражеских дронов на Одесскую область загорелся грузовой автомобиль Новой почты, в котором находилось 110 посылок объявленной стоимостью 2,3 млн грн.

Об этом сообщает Новая почта в Telegram-канале.

Атака на сортировочный терминал Новой почты

Ночью обломки российского дрона упали на территорию сортировочного терминала Новой почты.

Все работники находились в укрытии, поэтому, к счастью, никто не пострадал. Однако загорелся прицеп грузового автомобиля, в котором находилось 110 посылок. К сожалению, все посылки сгорели.

Новая почта компенсирует потерю отправлений.

Атака на Одесскую область 31 декабря

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в ночь на 31 декабря враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Атакованы два энергетических объекта ДТЭК Одесские электросети.

В Одессе из-за атаки дронов пострадали шесть человек, из них трое детей в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Пятеро человек сейчас в больнице, из них трое детей. Один взрослый находится в тяжелом состоянии.

Также значительные повреждения получила жилая многоэтажка — со второго по шестой этажи. Всего в Одессе повреждены четыре многоквартирных жилых дома, не менее 14 автомобилей и частные гаражи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.