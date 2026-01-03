В ночь на 3 января российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Киевскую область 3 января: что известно

Во время воздушной тревоги в Киевской области работали подразделения противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Как сообщили в ОВА, во время атаки на Киевскую область 3 января попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

По информации областных властей, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

В то же время в результате падения обломков или взрывной волны в Обуховском районе повреждены:

два частных жилых дома,

гаражное помещение,

два автомобиля.

В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

На местах работают оперативные службы, которые фиксируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Окончательные последствия атаки на Киевскую область 3 января в настоящее время устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.