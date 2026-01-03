Ночная атака БПЛА на Киевскую область: ПВО сбила цели, есть разрушения
В ночь на 3 января российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Атака на Киевскую область 3 января: что известно
Во время воздушной тревоги в Киевской области работали подразделения противовоздушной обороны.
Как сообщили в ОВА, во время атаки на Киевскую область 3 января попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.
По информации областных властей, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
В то же время в результате падения обломков или взрывной волны в Обуховском районе повреждены:
- два частных жилых дома,
- гаражное помещение,
- два автомобиля.
В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
На местах работают оперативные службы, которые фиксируют последствия атаки и оценивают нанесенный ущерб.
Окончательные последствия атаки на Киевскую область 3 января в настоящее время устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.