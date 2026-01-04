Российские войска атаковали Запорожье днем в воскресенье, 4 января.

Взрывы в Запорожье 4 января: какие последствия

О последствиях российской атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

— Взрыв, который слышали жители Запорожья, — вражеская атака по одному из спальных районов города, — утверждает глава ОВА.

По его словам, из-за вражеского удара по Запорожью загорелся автомобиль.

Сейчас смотрят

В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших в результате российского обстрела.

По информации ОВА, по состоянию на утро 4 января, в целом за сутки войска РФ нанесли 569 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, российская армия осуществила 13 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижовке, Варваровке, Святопетровке, Староукраинке и Белогорью, рассказал Федоров.

Как отмечается, 309 дронов различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Комышуваху, Кушугум, Нижнюю Хортицу, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое и Доброполье.

В то же время девять обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Железнодорожному, Преображенке, Зеленому и Доброполью, подсчитали в Запорожской ОВА.

Кроме этого, 238 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаровного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого и Доброполья.

В Запорожской ОВА отметили, что поступило 20 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек.