В Харькове взрывы в результате ракетного обстрела Российской Федерации в понедельник, 5 января.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Обновлено в 14:05 информацией от Игоря Терехова о последствиях обстрела Харькова.

Взрывы в Харькове: что известно

Игорь Терехов отметил, что первый из взрывов в Харькове сегодня, 5 января, прогремел в промзоне Слободского района города.

– Еще один удар по городу. Примерно тот же район, – добавил он через несколько минут.

Еще через семь минут, в 12:57, Терехов сообщил о третьем взрыве в Харькове, в 13:04 – о четвертом, в 13:14 – о пятом.

Мэр города не уточнил, идет ли речь о том же районе Харькова, что и в первый раз.

Местные жители отмечают в группах в Telegram, что над одним из кварталов города поднимается густой дым.

Информации о пострадавших пока нет.

Позже мэр Терехов добавил, что враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова.

– У нас очень значительные повреждения, – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 5 января Россия атаковала Украину сразу 9 ракетами и 165 дронами.

Между тем полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 412 сутки.

Фото: Андрющенко Time