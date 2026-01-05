Взрывы в Харькове: россияне атакуют город ракетами
В Харькове взрывы в результате ракетного обстрела Российской Федерации в понедельник, 5 января.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Обновлено в 14:05 информацией от Игоря Терехова о последствиях обстрела Харькова.
Взрывы в Харькове: что известно
Игорь Терехов отметил, что первый из взрывов в Харькове сегодня, 5 января, прогремел в промзоне Слободского района города.
– Еще один удар по городу. Примерно тот же район, – добавил он через несколько минут.
Еще через семь минут, в 12:57, Терехов сообщил о третьем взрыве в Харькове, в 13:04 – о четвертом, в 13:14 – о пятом.
Мэр города не уточнил, идет ли речь о том же районе Харькова, что и в первый раз.
Местные жители отмечают в группах в Telegram, что над одним из кварталов города поднимается густой дым.
Информации о пострадавших пока нет.
Позже мэр Терехов добавил, что враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова.
– У нас очень значительные повреждения, – подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 5 января Россия атаковала Украину сразу 9 ракетами и 165 дронами.
Между тем полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 412 сутки.
Фото: Андрющенко Time