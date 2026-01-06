Ночная атака на Украину: сколько из 61 БпЛА обезвредила ПВО
Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, начавшаяся еще в 18:00 5 января, была из российских Миллерово, Курска, Орла, а также из временно оккупированного Донецка.
Всего оттуда россияне запустили 61 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
По данным Воздушных сил ВСУ, именно Шахедов во время ночной атаки на Украину было около 40.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 6 января силы противовоздушной обороны сбили/подавили 53 дрона на Севере, Востоке и в Центре.
Зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА на шести локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.