Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, начавшаяся еще в 18:00 5 января, была из российских Миллерово, Курска, Орла, а также из временно оккупированного Донецка.

Всего оттуда россияне запустили 61 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, именно Шахедов во время ночной атаки на Украину было около 40.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 6 января силы противовоздушной обороны сбили/подавили 53 дрона на Севере, Востоке и в Центре.

Зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА на шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ