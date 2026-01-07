Мощные взрывы в Запорожье прогремели вечером в среду, 7 января. Российские войска атаковали торговый объект в Запорожье.

Взрывы в Запорожье 7 января: последствия

Подробнее о последствиях российской атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, враг снова нанес удар по Запорожью, в результате чего поврежден торговый объект.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших в результате российского обстрела.

Перед взрывами ОВА предупредила о зафиксированной активности вражеской тактической авиации и угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по территории Запорожской области.

Днем 7 января стало известно, что враг атаковал беспилотником Запорожский район, в результате чего ранен 58-летний мужчина.

Как уточнил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, армия РФ ударила дроном по автомобилю, поэтому пострадал гражданский. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Фото: ГСЧС

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