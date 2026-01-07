Взрывы в Запорожье: поврежден торговый объект
- Вечером 7 января российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего был поврежден торговый объект.
- По словам главы ОВА Ивана Федорова, согласно предварительным данным, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших.
Мощные взрывы в Запорожье прогремели вечером в среду, 7 января. Российские войска атаковали торговый объект в Запорожье.
Взрывы в Запорожье 7 января: последствия
Подробнее о последствиях российской атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, враг снова нанес удар по Запорожью, в результате чего поврежден торговый объект.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших в результате российского обстрела.
Перед взрывами ОВА предупредила о зафиксированной активности вражеской тактической авиации и угрозе применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по территории Запорожской области.
Днем 7 января стало известно, что враг атаковал беспилотником Запорожский район, в результате чего ранен 58-летний мужчина.
Как уточнил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, армия РФ ударила дроном по автомобилю, поэтому пострадал гражданский. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.