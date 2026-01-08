На Запорожстали блэкаут после атаки РФ: комбинат вынужденно остановил работу
- Из-за массированной атаки 7 января комбинат Запорожсталь во второй раз оказался в состоянии блэкаута, что привело к полной остановке всех производственных процессов.
- Благодаря профессиональным действиям персонала техногенных аварий удалось избежать. Сейчас предприятие готовится к возобновлению работы после стабилизации внешнего энергоснабжения.
На металлургическом комбинате Запорожсталь уже во второй раз произошел блэкаут в результате массированной дронной атаки российских войск 7 января.
Блэкаут на комбинате Запорожсталь
Как говорится в сообщении Запорожсталь, в результате массированной дронной атаки врага по украинской энергетике в Запорожской области произошел блэкаут.
Отмечается, что комбинат Запорожсталь, как и другие потребители электроэнергии в регионе, потерял внешнее энергоснабжение, поэтому был вынужден приостановить все производственные процессы.
— Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на внештатную ситуацию, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования, — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что техногенных аварий в результате внезапного отключения электроэнергии удалось избежать благодаря четким и взвешенным действиям персонала, а также координации с энергетическими службами Запорожской области.
В сообщении говорится, что коллектив металлокомбината работает над стабилизацией внутренней энергосети.
Отмечается, что в условиях ограниченного энергоснабжения выполняются регламентные работы на основных агрегатах, чтобы подготовиться к поэтапному и безопасному перезапуску производственного процесса, который станет возможным только после восстановления внешнего энергоснабжения.
В компании отмечают, что продолжат прилагать усилия для проведения аварийно-восстановительных работ, противодействуя попыткам врага оставить украинцев без света.
7 января в Запорожской области ввели аварийные отключения электричества после массированной российской атаки.
Вскоре глава Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский рассказал, что специалисты восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области после полного обесточивания региона.
Фото: Запорожсталь