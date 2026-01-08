На металлургическом комбинате Запорожсталь уже во второй раз произошел блэкаут в результате массированной дронной атаки российских войск 7 января.

Блэкаут на комбинате Запорожсталь

Как говорится в сообщении Запорожсталь, в результате массированной дронной атаки врага по украинской энергетике в Запорожской области произошел блэкаут.

Отмечается, что комбинат Запорожсталь, как и другие потребители электроэнергии в регионе, потерял внешнее энергоснабжение, поэтому был вынужден приостановить все производственные процессы.

— Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на внештатную ситуацию, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что техногенных аварий в результате внезапного отключения электроэнергии удалось избежать благодаря четким и взвешенным действиям персонала, а также координации с энергетическими службами Запорожской области.

В сообщении говорится, что коллектив металлокомбината работает над стабилизацией внутренней энергосети.

Отмечается, что в условиях ограниченного энергоснабжения выполняются регламентные работы на основных агрегатах, чтобы подготовиться к поэтапному и безопасному перезапуску производственного процесса, который станет возможным только после восстановления внешнего энергоснабжения.

В компании отмечают, что продолжат прилагать усилия для проведения аварийно-восстановительных работ, противодействуя попыткам врага оставить украинцев без света.

7 января в Запорожской области ввели аварийные отключения электричества после массированной российской атаки.

Вскоре глава Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский рассказал, что специалисты восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области после полного обесточивания региона.

Фото: Запорожсталь

