Взрывы в Запорожской области: враг направил дроны на один из районов
Взрывы в Запорожской области прогремели во время атаки на город вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области 9 января: что известно
По информации главы области, перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, вражеский БПЛА двигался в направлении Хортицкого района города.
Первые звуки взрывов местные жители услышали около 12:02, следующие — уже через 40 минут.
Жителей региона призвали оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
На данный момент данные о разрушениях, пострадавших или погибших не поступали.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.