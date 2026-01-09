Взрывы в Запорожской области прогремели во время атаки на город вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области 9 января: что известно

По информации главы области, перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, вражеский БПЛА двигался в направлении Хортицкого района города.

Первые звуки взрывов местные жители услышали около 12:02, следующие — уже через 40 минут.

Жителей региона призвали оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

На данный момент данные о разрушениях, пострадавших или погибших не поступали.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.