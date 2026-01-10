Новоукраинка Запорожской области подверглась российской атаке авиабомбами, в результате чего пострадал человек.

Атака на Новоукраинку 10 января: какие последствия

О последствиях атаки на Новоукраинку рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, женщина получила ранения в результате вражеского обстрела в Запорожском районе.

Федоров рассказал, что войска России нанесли удары управляемыми авиабомбами по Новоукраинке.

В результате обстрела разрушены нежилые здания, взрывной волной и обломками поврежден жилой дом.

Как отметил Федоров, в результате обстрела Новоукраинке ранена 51-летняя женщина, которой оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Атаки РФ на Запорожскую область

Всего за последние сутки оккупанты нанесли 743 удара по 31 населенному пункту Запорожской области, по состоянию на утро 10 января, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли 20 авиаударов по Тернуватому, Юлиевке, Юрковке, Григоровскому, Новому Полю, Рождественке, Светлой Долине, Самойловке, Гуляйполю и Воздвижовке.

В то же время 426 дронов различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Новониколаевку, Беленькое, Розовку, Самойловку, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку и Солодкое.

По информации Запорожской ОВА, семь обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Железнодорожному и Зеленому.

Кроме того, 290 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровному, Белогорью, Дорожнянке, Зеленому, Варваровке и Солодкому.

Как уточнили в Запорожской ОВА, поступило 48 сообщений о повреждении жилья и автомобилей.

