Взрывы в Одессе: РФ атаковала портовое предприятие, поврежден резервуар
- Утром в субботу, 10 января, Одесса подверглась атаке российских ударных беспилотников Shahed, что привело к серии мощных взрывов в городе.
- Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеских дронов из акватории Черного моря.
Серия взрывов в Одессе прогремела утром в субботу, 10 января. Российские войска направили на город ударные беспилотники Shahed.
Взрывы в Одессе утром 10 января: какие последствия
Обновлено в 11:39. Утром 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе, подтвердил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, в результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, загорелся утеплитель.
На данный момент информация о возможных погибших и пострадавших не поступала, уточнили в Одесской ОВА.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Все последствия атаки уточняются.
Перед серией взрывов Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников из акватории Черного моря в сторону Одессы.
Вечером 9 января российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Как сообщила Одесская областная прокуратура, в результате атаки погиб мужчина, еще один пострадавший гражданин был доставлен в больницу.
Кроме этого, 7 января россияне атаковали два порта Одесской области, в результате чего погибли два мужчины и пострадали восемь человек. Тогда армия РФ повредила объекты порта, административные здания и контейнеры с маслом.
Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).