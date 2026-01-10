Серия взрывов в Одессе прогремела утром в субботу, 10 января. Российские войска направили на город ударные беспилотники Shahed.

Взрывы в Одессе утром 10 января: какие последствия

Обновлено в 11:39. Утром 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе, подтвердил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, загорелся утеплитель.

На данный момент информация о возможных погибших и пострадавших не поступала, уточнили в Одесской ОВА.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Все последствия атаки уточняются.

Перед серией взрывов Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников из акватории Черного моря в сторону Одессы.

Вечером 9 января российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Как сообщила Одесская областная прокуратура, в результате атаки погиб мужчина, еще один пострадавший гражданин был доставлен в больницу.

Кроме этого, 7 января россияне атаковали два порта Одесской области, в результате чего погибли два мужчины и пострадали восемь человек. Тогда армия РФ повредила объекты порта, административные здания и контейнеры с маслом.

Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).