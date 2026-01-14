РФ атаковала Украину 3 баллистическими ракетами и 113 дронами: сколько целей уничтожено
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 18:30 13 января и продолжается до сих пор.
По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ применила:
- три баллистические ракеты Искандер-М (запущены из Ростовской и Воронежской областей РФ);
- 113 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).
На данный момент известно, что около 70 из 113 дронов составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, по состоянию на 08:00 14 января сбили/подавили:
- одну баллистическую ракету;
- 89 БпЛА.
Приземлили вражеские цели на Востоке и Севере страны.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных беспилотников на 13 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на трех локациях.
В настоящее время атака продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько дронов, поэтому защитники неба просят соблюдать правила безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.