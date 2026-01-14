Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 18:30 13 января и продолжается до сих пор.

По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ применила:

три баллистические ракеты Искандер-М (запущены из Ростовской и Воронежской областей РФ);

баллистические ракеты Искандер-М (запущены из Ростовской и Воронежской областей РФ); 113 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).

На данный момент известно, что около 70 из 113 дронов составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, по состоянию на 08:00 14 января сбили/подавили:

одну баллистическую ракету;

баллистическую ракету; 89 БпЛА.

Приземлили вражеские цели на Востоке и Севере страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных беспилотников на 13 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на трех локациях.

В настоящее время атака продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько дронов, поэтому защитники неба просят соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ