Сегодня, 14 января, прогремели взрывы в Кривом Роге во время атаки вражеских дронов.

Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 14 января: что известно

– Взрывы. Кривой Рог снова под шахедной атакой, – написал Александр Вилкул в Telegram.

Напомним, что ночью 14 января российские оккупанты наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры города. Были аварийные отключения света для более 45 тыс. абонентов. Более 700 домов остались без тепла.

Спасатели потушили пожар на атакованном объекте.

Утром ремонтные бригады восстановили электроснабжение для абонентов. Стабилизировалась работа котельных, водоснабжения и электротранспорта.

Сейчас в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

Ночью в небе над областью силы ПВО сбили 17 вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.