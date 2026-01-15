Днем 15 января прогремели взрывы в Харькове – враг нанес удары по пригороду.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 17:12

Сейчас смотрят

Взрывы в Харькове сегодня, 15 января: что известно

По словам Терехова, вражеский удар разрушил крупный объект энергетической инфраструктуры.

— Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте находятся аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать ситуацию под контролем, — подчеркнул городской голова.

Напомним, что 2 января российская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате удара почти полностью разрушена пятиэтажка. Изначально сообщалось о гибели молодой женщины и ее трехлетнего сына.

По состоянию на 11 января, после окончания спасательных работ городские власти сообщили, что в результате этой атаки погибли семь человек. Пострадали 38 человек, среди которых – двое детей, в том числе шестимесячный младенец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 422-е сутки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.