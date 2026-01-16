Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали беспилотниками различных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 15 января и продолжается до сих пор.

Российские войска применили 76 ударных беспилотников типа Shahed (в частности реактивные), Гербера, Италмас и дронов других типов.

Сейчас смотрят

Запускали БпЛА оккупанты из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

Около 50 из примененных дронов составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, по состоянию на 08:30 16 января сбили/подавили 53 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на одной локации.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 423-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ