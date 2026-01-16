РФ атаковала Украину 76 дронами, в частности реактивными Шахедами
Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали беспилотниками различных типов.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась в 18:00 15 января и продолжается до сих пор.
Российские войска применили 76 ударных беспилотников типа Shahed (в частности реактивные), Гербера, Италмас и дронов других типов.
Запускали БпЛА оккупанты из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.
Около 50 из примененных дронов составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, по предварительным данным, по состоянию на 08:30 16 января сбили/подавили 53 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на одной локации.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 423-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.