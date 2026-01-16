Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему, связанную с уклонением от мобилизации на Днепропетровщине.

СБУ разоблачила коррупционную схему в мобилизации

Во время обысков у руководительницы одной из районных военно-врачебных комиссий при местном ТЦК правоохранители обнаружили более 300 тысяч долларов США.

По данным следствия, чиновник была среди организаторов незаконной деятельности.

Она вместе с сообщниками за денежное вознаграждение оформляла военнообязанным фиктивные медицинские справки, позволявшие избегать призыва на военную службу.

Стоимость решения вопроса начиналась от 2,5 тысяч долларов США.

Для поиска клиентов, а также внесения изменений в военно-учетные документы, к схеме привлекли сотрудника ТЦК и 58-летнего жителя области.

Оперативники СБУ задокументировали по меньшей мере 20 эпизодов передачи неправомерной выгоды участникам сделки.

В настоящее время глава районной ВЛК и один из ее сообщников объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Источник : СБУ