Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые по заданию спецслужб РФ готовили применение дрона-бомбардировщика для удара по украинским военным.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Дрон со “скидом” должны были запустить по локации Сил обороны в Одессе

По данным следствия, СБУ сработала на опережение и задержала фигурантов накануне запланированного запуска БПЛА, когда боевая часть уже была готова, а “цель” — согласована с российским куратором.

Одним из задержанных оказался 49-летний местный предприниматель, которого завербовали через Telegram-канал с предложениями “легкого заработка”.

Он получил от кураторов квадрокоптер, а также достал из тайника 2 кг пластида и комплектующие для самодельного взрывного устройства.

Впоследствии он привлек 47-летнего знакомого, который помог провести разведку мест наибольшего скопления украинских военных в Одессе.

Обнаруженные локации злоумышленники отметили на Google Maps и передали российской стороне.

После согласования цели агенты приступили к финальной подготовке воздушного удара, однако были задержаны контрразведкой СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие образцы вооружения.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 УК Украины — пособничество в совершении государственной измены в условиях военного положения.

Государственная измена предусматривает умышленную помощь государству-агрессору в подрывной деятельности против Украины, в частности путем подготовки диверсий и атак на Силы обороны.

В условиях военного положения за эти преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога.