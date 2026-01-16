Утром 15 января прогремели взрывы в Киеве во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 16 января: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Киеве, об угрозе атаки сообщили Воздушные силы ВСУ.

Там предупредили о движении БпЛА в направлении столицы.

Вскоре информацию подтвердила Киевская городская военная администрация, призвав киевлян немедленно направляться в укрытия и находиться там до окончания тревоги.

Городской глава Виталий Кличко заявил, что в столице работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам, и подчеркнул необходимость оставаться в укрытиях.

Впоследствии в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные о последствиях атаки уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 423-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.