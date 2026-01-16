Взрывы в Киеве: что известно об атаке дронов на столицу
Утром 15 января прогремели взрывы в Киеве во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.
Взрывы в Киеве 16 января: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Киеве, об угрозе атаки сообщили Воздушные силы ВСУ.
Там предупредили о движении БпЛА в направлении столицы.
Вскоре информацию подтвердила Киевская городская военная администрация, призвав киевлян немедленно направляться в укрытия и находиться там до окончания тревоги.
Городской глава Виталий Кличко заявил, что в столице работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам, и подчеркнул необходимость оставаться в укрытиях.
Впоследствии в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные о последствиях атаки уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 423-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.