В результате ночной атаки на Одесскую область 19 января был значительно поврежден объект ДТЭК в областном центре.

Об этом сообщили в компании.

Удар по объекту ДТЭК в Одессе 19 января: что известно

По информации энергетиков, ночью враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе, в результате чего оборудование подверглось значительным разрушениям.

Сейчас смотрят

В настоящее время без электроснабжения остаются 30,8 тыс. семей.

Разрушения являются существенными, а ремонтные работы потребуют значительного времени для возвращения оборудования к полноценной работе.

Энергетики работают на месте удара, разбирают завалы и готовятся к проведению ремонтов.

Первоочередной задачей является восстановление питания объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить подачу тепла и воды в дома жителей.

Напомним, что в ночь на 19 января российские войска атаковали Одессу.

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате удара в городе повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры.

Взрывной волной выбило окна в коммерческих помещениях и автосалоне.

Также сообщалось об одном пострадавшем человеке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: ДТЭК

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.