РФ значительно повредила объект ДТЭК в Одессе: без света более 30 тысяч семей
В результате ночной атаки на Одесскую область 19 января был значительно поврежден объект ДТЭК в областном центре.
Об этом сообщили в компании.
Удар по объекту ДТЭК в Одессе 19 января: что известно
По информации энергетиков, ночью враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе, в результате чего оборудование подверглось значительным разрушениям.
В настоящее время без электроснабжения остаются 30,8 тыс. семей.
Разрушения являются существенными, а ремонтные работы потребуют значительного времени для возвращения оборудования к полноценной работе.
Энергетики работают на месте удара, разбирают завалы и готовятся к проведению ремонтов.
Первоочередной задачей является восстановление питания объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить подачу тепла и воды в дома жителей.
Напомним, что в ночь на 19 января российские войска атаковали Одессу.
По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате удара в городе повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры.
Взрывной волной выбило окна в коммерческих помещениях и автосалоне.
Также сообщалось об одном пострадавшем человеке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: ДТЭК