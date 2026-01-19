Сегодня, 19 января, прогремел взрыв в Днепре.

Об этом сообщают в соцсетях.

Взрыв в Днепре сегодня, 19 января: что известно

Перед взрывом в Днепре командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Сейчас смотрят

Сообщалось, что ночью над Днепропетровской областью силы ПВО сбили восемь вражеских беспилотников.

Напомним, что 7 января россияне атаковали Днепр ударными дронами. В результате удара в более чем 10 многоэтажных жилых домах разбиты окна. Также взрывами повреждены сети отопления возле одного из домов. В городе сгорели несколько автомобилей. Кроме жилой застройки, повреждения получили учебные заведения. В частности, разрушена часть профтехучилища, где обучают слесарей и кондитеров.

После российской атаки во многих районах Днепра и в области пропало электроснабжение, также кое-где отсутствует водоснабжение.

Днем 5 января российские войска с помощью дронов атаковали гражданское предприятие в Днепре. Пострадало американское предприятие Бунге, которое производит масло Олейна.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.