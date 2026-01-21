Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией оперативно разоблачили и задержали агента ФСБ, пытавшегося совершить заказное убийство украинского военнослужащего в Запорожье.

Злоумышленник был задержан в прифронтовом городе по горячим следам сразу после нападения, сообщают в пресс-службе СБУ.

Задержание агента ФСБ

По данным военной контрразведки СБУ, целью российских спецслужб стал офицер ВСУ, проходивший реабилитацию после ранения, полученного на передовой.

Для организации покушения враг использовал схему с фейковым знакомством: защитника выманили в городскую промзону под предлогом свидания с девушкой, с которой он общался на профильном сайте.

– Впрочем, вместо нее в промзоне появился киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов в участок шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. После этого нападавший скрылся с места происшествия, – сообщили следователи.

Пострадавшего с многочисленными глубокими колотыми ранениями срочно госпитализировали в реанимационное отделение. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

В течение нескольких часов после совершенного сотрудники СБУ установили местонахождение киллера и задержали его в доме родственников, где он пытался залечь на дно.

Следствие выяснило, что заказ ФСБ выполнял 25-летний местный безработный. Он попал в поле зрения российской спецслужбы во время поиска легких заработков в телеграм-каналах. После выполнения тестовых поджогов в городе кураторы из РФ поручили ему убийство офицера ВСУ и передали адрес запланированного нападения.

Для выманивания военного ФСБ создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, от имени которой его пригласили на встречу.

Вблизи места нападения правоохранители нашли нож, от которого киллер избавился во время побега. Также у задержанного изъяли смартфон и планшет, посредством которых он поддерживал связь с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК (оконченное покушение на умышленное убийство).

В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели сотрудники Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями процессуального руководства областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала в Одессе агентов ГРУ РФ, готовивших удары дронами-бомберами по Силам обороны.

