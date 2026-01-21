Прогремели взрывы в Одессе: над Черным морем фиксируются вражеские дроны
Сегодня утром, 21 января, прогремели взрывы в Одессе.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак..
Взрывы в Одессе сегодня, 21 января: что известно
Так, командование Воздушных сил ВСУ в 06:12 сообщило, что в акватории Черного моря фиксируются вражеские беспилотники курсом на Черноморск.
– В городе громко. Оставайтесь в безопасных местах, – написал Сергей Лысак в Telegram.
Вчера на рассвете прогремели взрывы в Черноморске Одесской области. В Черноморске вражеский беспилотник попал прямо в жилой дом.
В Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.