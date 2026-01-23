Вышли осмотреть прилет: на Черниговщине из-за атаки дронов ранены 4 человека
- РФ нанесла удар дронами по аграрному предприятию в Черниговской области.
- В результате атаки пострадали четыре человека.
- Это произошло во время повторного удара РФ по Вертиевки, когда люди вышли осмотреть место происшествия.
Село Вертиевка на Нежинщине Черниговской области днем атаковали несколько беспилотников.
Атака на Вертиевку Черниговской области
Зафиксированы попадания по территории аграрного предприятия в Черниговской области. Предварительно четверо раненых. Это гражданские мужчины в возрасте от 35 до 74 лет.
Все находятся в больнице. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь. Ранение средней и тяжелой степени.
– А теперь об обстоятельствах. После первых ударов люди вышли осмотреть место происшествия, хотя воздушная тревога продолжалась. А это прямая угроза для жизни. Последовал повторный удар. Как следствие – четыре человека с ранениями в больнице. Такое любопытство бывает фатальной, — сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Он подчеркнул, что поэтому не нужно идти на место прилета, даже если очень хочется увидеть шахед, снимать все это на телефон.
— А вот что точно стоит делать, так это учитывать воздушную тревогу. Враг очень коварен. Случаи повторных ударов не единичны. Берегите жизнь! – добавил он.
К слову, вечером 1 января Россия атаковала с помощью дронов больницу в Семеновке Черниговской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.
Фото: Вячеслав Чаус