Село Вертиевка на Нежинщине Черниговской области днем ​​атаковали несколько беспилотников.

Атака на Вертиевку Черниговской области

Зафиксированы попадания по территории аграрного предприятия в Черниговской области. Предварительно четверо раненых. Это гражданские мужчины в возрасте от 35 до 74 лет.

Все находятся в больнице. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь. Ранение средней и тяжелой степени.

– А теперь об обстоятельствах. После первых ударов люди вышли осмотреть место происшествия, хотя воздушная тревога продолжалась. А это прямая угроза для жизни. Последовал повторный удар. Как следствие – четыре человека с ранениями в больнице. Такое любопытство бывает фатальной, — сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он подчеркнул, что поэтому не нужно идти на место прилета, даже если очень хочется увидеть шахед, снимать все это на телефон.

— А вот что точно стоит делать, так это учитывать воздушную тревогу. Враг очень коварен. Случаи повторных ударов не единичны. Берегите жизнь! – добавил он.

К слову, вечером 1 января Россия атаковала с помощью дронов больницу в Семеновке Черниговской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

Фото: Вячеслав Чаус

