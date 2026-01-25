В ночь на 25 января враг атаковал Полтавскую область.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч.

Атака на Полтавскую область: что известно

По информации главы ОВА, во время очередной ночной атаки на Полтавскую область активно работала противовоздушная оборона.

Сейчас смотрят

В результате падения обломков в Полтавском районе была повреждена спортивная площадка, а также кровля одного из предприятий.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.