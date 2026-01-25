Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Атака на Полтавскую область: обломками повреждены спортплощадка и предприятие
В ночь на 25 января враг атаковал Полтавскую область.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч.
Атака на Полтавскую область: что известно
По информации главы ОВА, во время очередной ночной атаки на Полтавскую область активно работала противовоздушная оборона.
В результате падения обломков в Полтавском районе была повреждена спортивная площадка, а также кровля одного из предприятий.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
