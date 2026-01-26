Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил об ожидаемом новом результате в рамках расследования дела Мидаса.

САП анонсировали новые результаты по делу Мидаса

Дело касается коррупции в энергетическом секторе.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

– Мы активно расследуем это дело. Есть проблемы, связанные с выполнением большого количества поручений о предоставлении международно-правовой помощи в различных юрисдикциях, среди которых достаточно сложные, где быстро не удастся получить результат. Но в целом прогресс очевиден и следующий результат по делу Мидаса не заставит себя ждать, – сказал Клименко.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном объявлении подозрений фигурантам дела, глава САП подчеркнул, что НАБУ и САП не анонсируют подозрения.

Также Клименко сообщил, что сейчас дело Мидаса расследуют десять детективов Первого главного подразделения НАБУ, а на начальном этапе к работе было привлечено гораздо больше сотрудников бюро.

Процессуальное руководство в производстве осуществляют два прокурора.

Комментируя вопросы подследственности работников Офиса Президента, руководитель САП отметил, что она определяется должностью, суммой неправомерной выгоды и размером нанесенного ущерба.

– По должности они нам не подследственны, но могут быть подследственны по размеру неправомерной выгоды. Например, если руководитель Офиса Президента или его заместители получили взятку более чем в 40 тысяч долларов, то они будут подследственны НАБУ, несмотря на то, что занимают такую ​​должность, – пояснил Клименко.

Отдельно он выразил критику в адрес Государственной службы финансового мониторинга, заявив, что она не оказывает должной помощи в расследовании дела Мидаса.

– Большую часть взаимодействия с Госфинмониторингом осуществляет НАБУ, но, по моему мнению, надлежащей помощи не оказывает. Мы должны видеть конкретный результат, а не просто обобщенные ни о чем не свидетельствующие материалы, а лишь констатируют, что средства пришли из точки А в точку Б, – сказал руководитель САП.

– Когда я раньше работал детективом НАБУ, и мы взаимодействовали с Госфинмониторингом, то получали от них огромное количество информации. И не только о транзакциях. Они давали информацию о наличии у фигурантов дел паспортов других государств, о связанных с ними лицах и предприятиях. Они даже блокировали активы за границей. Пока всего этого в действиях Госфинмониторинга нет. Я думаю, что все зависит от желания помочь или не помочь – добавил он.

Напомним, НАБУ и САП подали документы в Интерпол для объявления в международный розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, являющихся фигурантами дела Мидаса.

