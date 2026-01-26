В ночь на 26 января (с 18:00 25 января) противник осуществил воздушную атаку по территории Украины, применив 138 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 26 января: что известно

Во время ночной атаки на Украину запуски БпЛА осуществлялись из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированного Донецка. Около 90 дронов были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 26 января противовоздушной обороной сбито или приглушено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

В частности, ночью 26 января российские войска атаковали Запорожье ракетами и ударными беспилотниками.

По словам главы ОВА Ивана Федорова, в целом за ночь российские войска осуществили четыре атаки по городу.

В городе повреждены частные жилые дома. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, люди не пострадали.

По данным Воздушных сил, вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

