Перед судом предстанут двое мужчин, которые жестоко избили и ограбили военнослужащего недалеко от остановки общественного транспорта в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Нападение на военнослужащего в Киеве: что известно

Правоохранители установили, что потерпевшим является 59-летний военнослужащий из Киевской области, который находился в отпуске и приехал в столицу.

Сейчас смотрят

Мужчина обратился к двум незнакомцам с просьбой подсказать дорогу до ближайшей станции метро.

После непродолжительного разговора он пошел в указанном направлении, однако через несколько минут нападавшие догнали его.

Один из злоумышленников внезапно ударил военного ногой в спину, после чего оба начали жестоко избивать потерпевшего, не давая ему подняться.

Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, они сорвали с него рюкзак и похитили около восьми тысяч гривен, мобильные телефоны, банковские карты и документы.

Оперативники Голосеевского управления полиции быстро установили и задержали нападавших. Ими оказались двое киевлян в возрасте 29 и 48 лет.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 28, та ч. 3 ст. 357 УК Украины — разбой, соединенный с насилием, опасным для здоровья, совершенный группой лиц в условиях военного положения, а также незаконное присвоение документов из корыстных побуждений.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

До вынесения приговора злоумышленники будут находиться под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Похищенные вещи возвращены потерпевшему.

Фото: Полиция Киева

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.